05.06.2020

Schwerer Unfall: Traktor überfährt E-Bike

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochabend bei Gundelfingen ab. Dort hatte ein Traktorfahrer ein Paar übersehen, das auf E-Bikes unterwegs war. Der Ehemann wurde unter einem Reifen des Traktors eingeklemmt. Mit dem Rettungshelikopter wurde er nach Augsburg geflogen.

Ein 47-Jähriger übersieht das radelnde Ehepaar. Ein 78-Jähriger wird eingeklemmt

Die gemeinsame Radtour eines Ehepaars hat in Gundelfingen ein schreckliches Ende genommen. Das Paar fuhr am Mittwochnachmittag auf dem parallel zur B16 verlaufendem Radweg von Günzburg kommend in Richtung Gundelfingen mit seinen Pedelecs. Zwischen dem Maxfelderhof und der Abzweigung Gundelfingen-Süd passierte es dann: Ein Traktor wollte von einem Feldweg kommend gegen 16.30 Uhr auf die Straße einbiegen, der 47-jährige Fahrer übersah dabei wohl die beiden Pedelec-Fahrer.

Der 78-jährige Ehemann aus dem Raum Sontheim wurde vom Traktor erfasst. Mit dem rechten Vorderreifen überfuhr der 47-Jährige das Pedelec. Als der Traktor stoppte, stand der Vorderreifen auf dem Bein des Radlers und klemmte ihn ein. Seine ebenfalls 78-jährige Frau wurde touchiert und stürzte. Dabei zog sie sich laut Bericht der Polizei Verletzungen an Händen und im Gesicht zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock. Der eingeklemmte Mann konnte sich nicht selbst befreien. Die alarmierte Feuerwehr Gundelfingen hob deshalb mit hydraulischem Gerät das Rad an, um den schwer Verletzten zu befreien. Ebenso sperrten sie den Streckenabschnitt und regelten den Verkehr.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Gundelfingen, der Rettungsdienst mit einem Notarztfahrzeug aus Günzburg, drei Rettungswägen aus Dillingen, Günzburg und Kleinkötz, ein Einsatzleiter des BRK Dillingen und die Polizeiinspektion Dillingen. Der Rettungshubschrauber Christoph 40 aus Augsburg flog den Verletzten in die Augsburger Uniklinik. Die Polizei in Dillingen konnte am Dienstag keine näheren Angaben zu seinem Zustand machen. Lebensgefährlich seien die Verletzungen aber wahrscheinlich nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat nach Rücksprache ein Spurengutachten angeordnet. Auch waren zwei Notfallseelsorger an die Unfallstelle gekommen. Am Traktor des 47-jährigen Traktorfahrers sowie den Fahrrädern entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1200 Euro.(obes/pol)

