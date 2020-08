10:23 Uhr

Trickbetrüger werden auch im Landkreis Dillingen dreister

Im Landkreis Dillingen werden gleich mehrere Senioren am Telefon getäuscht. Dabei geht es um viel Geld.

Die Polizei Dillingen meldet, dass im Landkreis Dillingen derzeit immer wieder Trickbetrüger bei Senioren anrufen und versuchen, diese um Geld zu prellen. Ein Fall ereignete sich am Montag gegen 9.15 Uhr. Eine Seniorin aus dem Raum Wertingen erhielt einen Anruf von einer männlichen Person, die angab, dass sie bei einem Gewinnspiel 48 500 Euro gewonnen hätte. Für die Gebühren und Transport sollte sie zwischen 600 bis 1200 Euro vorauszahlen. Zusätzlich fragte der Anrufer auch die persönlichen Daten ab. Daraufhin wurde ein Rückruf zugesichert.

Auch die Telefonnummern sind täuschend echt

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die angezeigte Nummer „gespooft“ wurde und die Täter so vorgaben, für ein seriöses Unternehmen zu arbeiten. Da es zu keinen weiteren Anrufen kam, wird davon ausgegangen, dass der Anrufer die Seniorin dazu überreden wollte, Gutscheincodes per Telefon durchzugeben, um die Guthaben sogleich einzulösen. Zu einem Schaden kam es nicht, teilt die Polizei mit.

Zu einem ähnlichen Betrugsversuch kam es am Montag zwischen 9.35 und 12.15 Uhr, als sich eine unbekannte Frau bei einer Rentnerin aus dem Ortsteil Unterthürheim meldete und ebenfalls einen Gewinn in Höhe von 39500 Euro vorgaukelte, steht es im Polizeibericht von Dienstag. Auch hier sollten für Gebühren insgesamt 650 Euro in Form von Amazon-Gutscheinen vorab gekauft und die Codes weitergegeben werden, anschließend würde ein Mitarbeiter das Geld vorbeibringen. Da die Angerufene von dieser Betrugsmasche bereits mehrfach in der Presse gelesen hatte, fiel sie nicht darauf herein und beendete das Gespräch.

Sie wollten die Bankdaten

Bereits am 13. August gegen 10.15 Uhr erhielt eine Dillingerin einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer deutschen Bank. Dieser erklärte im gebrochenen Deutsch, dass er die Bankdaten der Dame mit den hinterlegten Daten abgleichen müsse. Auch hier erkannte die Angerufene den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, bevor ein Schaden eintreten konnte.

Bei einem weiteren Betrugsversuch wurde eine Seniorin aus dem Raum Gundelfingen am Montag angerufen und ihr ebenfalls ein Gewinn versprochen. Sie sollte allerdings sofort eine Summe von 2100 Euro in bar mittels eines Pakets an die Adresse einer Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt versenden um sich Gerichtskosten zu sparen. Die Dame kam der Aufforderung nach und übersendete das Paket.

Ein falscher Rechtsanwalt

Nachdem Familienangehörige über den Vorfall informiert wurden, recherchierten diese eigenständig im Internet und fanden auch die angegebene Rechtsanwaltskanzlei, teilt die Polizei Dillingen mit. Diese erklärte, dass ihr Name bereits mehrfach für ähnliche Betrugshandlungen verwendet wurde. Durch den Pakethändler wurde daraufhin versucht, das Paket noch vor Auslieferung anzuhalten. (pol)

Lesen Sie auch:





Themen folgen