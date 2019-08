Trio festgenommen: Darum ging es beim Dillinger Großeinsatz

Plus Beim Einsatz in der Nacht zum Samstag ging es um "offenbar florierenden Drogenhandel" und den Verdacht auf Waffen. Parallel zu neuen Fakten tauchen neue Gerüchte auf.

Auch am Montag war der Polizeieinsatz in der Altheimer Straße in Dillingen noch das bestimmende Thema. Die beiden Hubschrauber, die mit Suchscheinwerfern in der Nacht zum Samstag über der Großen Kreisstadt kreisten, schreckten viele Menschen auf. Manche waren sogar noch vor den Streifenwagen vor Ort und sahen, dass die Helikopter das Gebäude neben einem Supermarkt anstrahlten. Am Montagmittag nun wurde eine Stellungnahme vom Polizeipräsidium Augsburg in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg veröffentlicht.

Demnach lagen der Dillinger Kripo Erkenntnisse vor, dass sowohl in einer Wohnung als auch in einem angrenzenden Arbeits- und Geschäftsraum in der Altheimer Straße ein „offenbar florierender Handel mit Betäubungsmitteln betrieben“ wurde. Außerdem gab es den Verdacht, dass möglicherweise auch Waffen im Spiel sind. In einem günstigen Moment seien Beamte einer Spezialeinheit in das Anwesen eingedrungen und hätten einen 28-Jährigen festgenommen. Zwei weitere Männer im Alter von 40 und 48 Jahren wurden nahezu zeitgleich festgenommen, als sie versuchten zu flüchten.

Einsatz in Dillingen: Größere Rauschgiftmengen sichergestellt

Bei den drei Tatverdächtigen wurden bei Anschluss-Durchsuchungen größere Rauschgiftmengen unterschiedlicher Drogenarten sichergestellt. Auch eine scharfe Pistole samt zugehöriger Munition wurde nach Angaben der Polizei aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Von weiteren dort anwesenden Menschen wurden die Personalien erhoben. Sie seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder entlassen worden.

Das Trio hingegen, dem Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt werden, wurde noch am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die drei wurden anschließend in verschiedene Haftanstalten verlegt und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Leser meldet Großaufgebot in Ellerbach, aber...

Bei der gesamten Festnahmeaktion seien die beiden Polizeihubschrauber zum Ausleuchten der Örtlichkeit eingesetzt gewesen. Beim Eindringen in die Durchsuchungsräumlichkeiten wurden von den Polizeikräften auch detonierende Blendmittel eingesetzt, die von Anwohnern und Beobachtern irrtümlicherweise als Schüsse interpretiert wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung aufgrund der Polizeiaktion bestand laut Pressemitteilung zu keiner Zeit. Entgegen aufgekommenen Spekulationen sind auch die Bewohner des in der Nähe befindlichen Asylbewerberheimes nach derzeitigem Sachstand nicht von diesen Ermittlungen betroffen. Doch die dauern weiter an.

Ein Foto vom Polizeieinsatz in der Nacht zum Samstag in der Dillinger Innenstadt. Es zeigt einen der beiden Hubschrauber, der über der Szenerie kreiste. Bild: Homann

Deswegen war am Montag darüber hinaus nicht viel zu erfahren. Warum zum Beispiel fuhren rund zehn Einsatzwagen mit Blaulicht und Sirene um 19 Uhr am Freitagabend durch Ellerbach, wie ein Leser fragte? Der Ort sei von dem Einsatz nicht betroffen gewesen, sagte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai auf Nachfrage. Vermutlich seien die verschiedenen Einsatzkräfte dort in der Nähe gebündelt worden, um sich abzusprechen und vorzubereiten. Wie das Ganze dann rund um Mitternacht abgelaufen war, sei einfach nicht anders machbar gewesen.

Und noch ein Gerücht zum Einsatz in Dillingen...

Auch das Gerücht, es sei bei dem Fund bestimmt vorrangig um Heroin gegangen, bestätigt der Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft nicht. Es habe sich bei den gefundenen Drogen um verschiedene gehandelt, Heroin sei nicht das Wesentliche gewesen. Nun werde im Dunstkreis der drei Festgenommenen weiter ermittelt. Zwei davon stammen nicht aus dem Landkreis Dillingen. Nach den vielen Gerüchten, die am Wochenende auftauchten und zum Teil auch unsere Redaktion erreichten, appelliert der Staatsanwalt: „Wer einen Verdacht hat, soll damit zur Polizei gehen.“

