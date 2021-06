Jetzt wird der Dillinger Ulrichspreis in Berlin verliehen

Plus Verfolgen Sie die Vergabe des Dillinger Ulrichspreises an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller jetzt im Livestream.

Zweimal ist die Verleihung des Ulrichspreises an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Dillingen wegen Corona ins Wasser gefallen. Nun wird er in Berlin verliehen. Am Mittwoch sind mehrere Mitglieder der Europäischen St.-Ulrichs-Stiftung in der Hauptstadt eingetroffen. Der Festakt findet in kleinem, corona-konformem Rahmen statt. Nur knapp 30 Menschen aus der Region sind bei der Verleihung in Berlin dabei.