Unfallflucht: Frau mit Zopf gesucht

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für eine Vorfall an einer Tankstelle in Höchstädt.

Zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht ist es am Sonntagnachmittag in Höchstädt gekommen. Gegen 14.45 Uhr war der 22-jährige Fahrer eines BMW aus Richtung Schwenningen kommend in eine Tankstelle in der Donauwörther Straße eingefahren.

Die bisher unbekannte Fahrerin eines silber-grünen Opels kam dem 22-Jährigen auf dem Tankstellengelände entgegen. Wie die Polizei weiter mitteilte, touchierte sie mit dem linken Außenspiegel ihres Wagens den linken Außenspiegel am bereits stehenden BMW.

Die Frau fuhr Richtung Sonderheim davon

Danach fuhr die etwa 50-jährige Frau, die mit braunen Haaren und einem Zopf beschrieben wurde, weiter und flüchtete in Richtung Sonderheim. Der durch die Unbekannte am BMW verursachte Sachschaden wurde auf zirka 300 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

