Dillingen/Bissingen

vor 26 Min.

Unwetter im Kreis Dillingen bringt erst Regen, dann Schlamm

Ruckzuck, so schildert es ein Kesselostheimer, kam nach Starkregen die Schlammlawine am Sonntag die Straße herunter.

Plus In Kesselostheim hat der Starkregen eine Matschlawine ausgelöst. Was auch daran liegt, dass die Felder nicht mehr stabil sind. Und die Wetteraussichten für diese Woche sind nicht viel besser.

Von Simone Bronnhuber

Seit 37 Jahren leben Brigitte und Ernst Braun in Kesselostheim, einem kleinen Ortsteil von Bissingen. Aber das, was sich am Sonntagnachmittag bei ihnen ereignet hat, gab es noch nie. Binnen kürzester Zeit hat es Massen an Schlamm von den Feldern ins Dorf gespült.

