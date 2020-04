vor 29 Min.

Verbranntes Essen ruft Polizei auf den Plan

In Dillingen retten die Beamten einen Betrunkenen aus seiner völlig verrauchten Wohnung, in Syrgenstein brennt ein Komposthaufen und in Höchstädt eine Bank.

Gleich drei Mal hat es im Landkreis in den vergangenen Tagen gebrannt. Angebranntes Essen hatte am Dienstag gegen 23.25 Uhr für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Dillingen gesorgt. Anwohner meldeten starken Rauchgeruch im Treppenhaus und einen piepsenden Rauchmelder aus einer Wohnung. Weil auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, musste die Wohnungstüre von den eingesetzten Beamten gewaltsam geöffnet werden. Der 61-jährige Wohnungsnehmer wurde laut Pressemitteilung der Polizei schlafend angetroffen und aus seiner stark verrauchten Wohnung gebracht. Er war mit über 2,3 Promille deutlich alkoholisiert und eingeschlafen gewesen, nachdem er einen Kochtopf mit Essen erhitzen wollte. Diesen hatte er auf der eingeschalteten Herdplatte stehen gelassen. Die Feuerwehr Dillingen, die mit fünfzehn Einsatzkräften vor Ort war, führte die erforderlichen Lüftungsmaßnahmen durch. Zu einer Brandentwicklung war es nicht gekommen und es entstand lediglich geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

In Syrgenstein löste heiße Asche einen Brand aus

Aufgrund noch heißer Asche ist es in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.15 Uhr in der Mittleren Kirchenhalde in Syrgenstein zu einer kleineren Brandentwicklung gekommen. Durch die Asche, die in einem Komposthaufen entsorgt wurde, entzündete sich die Kompostbehältereinfassung. Das Feuer zog auch den Bauzaun eines Nachbargrundstücks in Mitleidenschaft. Insgesamt war nur geringer Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr Syrgenstein löschte den Brand ab.

In Höchstädt sucht die Polizei nach Zeugen

Einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursachten bislang unbekannte Täter wiederum mutwillig über die Osterfeiertage in Höchstädt. Beim Schülerwohnheim in der Deisenhofener Straße zündeten die Unbekannten laut Polizei eine Holzbank an, die sie dort vom Außenmobiliar einer nahe gelegenen Bäckerei hingetragen hatten. Eine weitere Sitzbank, die zum Außenbereich des Schülerwohnheims gehört, warfen die Unbekannten zusammen mit einem aus seiner Halterung gerissenen Aschenbecher an das Ufer des Pulverbachs. Die Dillinger Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

