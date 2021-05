IHK Schwaben pocht auf B16 Nord in Höchstädt

Das neue Konzept sei eine Chance, die aber „keine Hintertür“ für den Ausstieg bei der Bundesstraße sein dürfe

Auch nach den Beschlüssen des Stadtrats Höchstädt für eine Innerorts-Entlastung vom Durchgangsverkehr darf nach Auffassung der IHK-Regionalversammlung Dillingen die Perspektive für eine Umgehungsstraße nicht aufgegeben werden. „Das Paket aus Einzelmaßnahmen wird sicher einen Beitrag dazu leisten, in überschaubarer Zeit einen Teil des Lkw-Verkehrs aus der Innenstadt zu verlagern und damit die Aufenthaltsqualität dort zu verbessern“, sagt der IHK-Regionalvorsitzende Gregor Ludley und Höchstädter Unternehmer. „Mittel- bis langfristig aber bleibt das Ziel des durchgehenden Ausbaus der B16 im Sinne ihrer Funktion als überregionale Verkehrsachse unverändert, und dazu gehört auch eine Umfahrung Höchstädts auf einer im Detail noch zu bestimmenden Trasse im Norden“, so Ludley weiter. Auch wenn ein Teil der akuten Verkehrsprobleme in Höchstädt auf diese Weise nun gelindert werden könne, „darf aus unserer Sicht damit nicht die Hintertür aufgemacht werden für einen Ausstieg aus dem Projekt Umgehungsstraße“. So steht es in einer Pressemitteilung.

Auch der Leiter des IHK-Arbeitskreises Infrastruktur, Reinhold Fisel, betont: „Das ist ganz klar eine Übergangslösung, die einen Teil, aber eben nicht alle verkehrlichen Herausforderungen abmildert. So ein Provisorium kann aber genau nicht die Dauerlösung sein.“ Die Wirtschaft und die Region benötigten eine durchgängige leistungsfähige Bundesstraße, zu der am Ende keine Ortsdurchfahrten und Kreisverkehre mehr zählen könnten.

Ludley kündigt in der Pressemitteilung an, die IHK-Regionalversammlung werde sich „weiterhin mit allem Nachdruck für die B16 Nord einsetzen“. Dies – und nicht eine Innerorts-Variante – sei die vom Bund und den staatlichen Behörden vorgesehene Trasse für eine Ortsumgehung, die im gültigen Bundesverkehrswegeplan als „vordringlicher Bedarf“ eingestuft sei. Fisel ergänzt: „Wir sehen es deshalb unverändert als Auftrag an die Politik an, diese Trasse im Interesse dieser Region auch zu realisieren, und dies nach fünf Jahrzehnten der Diskussionen nun auch so schnell wie möglich.“

Die IHK setze sich vor Ort und in zahlreichen Gesprächen mit Politikern, Behörden und Ministerien seit Jahrzehnten für eine Ortsumgehung von Höchstädt ein. Die Wirtschaft im Landkreis sei darauf angewiesen und für Höchstädt selbst sei eine Umgehung die Voraussetzung dafür, die Innenstadt vitalisieren zu können. (pm)