00:32 Uhr

Von potenten Bullen und Viren

Unsere Umfrage zeigt: Die Sorge der Leser wegen Corona ist unterschiedlich. Ansonsten geht es tierisch zu

Von Vanessa Polednia

Experten des Robert-Koch-Instituts vermuten, dass die Corona-Infektionszahlen in Deutschland wieder steigen werden. Gleichzeitig nimmt allein Deutschland 2020 Rekordschulden von fast 218 Milliarden Euro auf. Und in den USA wurden erstmals über 50000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gezählt. Trotzdem glaubt US-Präsident Donald Trump weiter an das baldige Verschwinden des Virus. Deswegen haben wir unsere Online-Leser zum Wochenstart im Internet gefragt: „Haben Sie Angst vor einer zweiten Corona-Welle?“

342 Menschen bestätigten dies auf den lokalen Startseiten der Donau-Zeitung und Wertinger-Zeitung mit einem„Ja“. 58 Prozent haben also Angst vor den Folgen einer weiteren Infektionswelle. Dementsprechend machen sich 42 Prozent oder 258 Leser keine Sorgen.

Auf Facebook zeigen sich die Nutzer optimistischer. 762 User haben auf der Facebook-Seite der DZ abgestimmt. Mit 459 zu 303 Stimmen ist die Mehrzahl der Nutzer nicht besorgt. Eine Userin bezweifelt sogar, dass es eine erste Pandemie-Welle gegeben hat: „Wo bitte war die erste?“, fragt Ilona Flemisch und fügt einen nachdenklichen Smiley hinzu. Auf dem Facebookauftritt der Wertinger Zeitung haben 317 Leser ihre Stimme abgegeben. Dabei geben 106 WZ-Freunde an, dass sie sich Sorgen machen. 211 stimmen mit „Nein“. Genauer äußerte sich Nutzerin Bettina Strobel. Sie habe keine Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Aber: „Die Folgen sind es, die mir große Sorgen bereiten. Angst um meinen Arbeitsplatz (...) Unser Haus, alles was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut und gegönnt haben“, schreibt sie. Auch ein Leser namens Jürgen Mayershofer kommentiert, dass er keine Angst vor dem Coronavirus habe, sondern „eher vor so einigen dummen Menschen, welche die Risiken ignorieren und denken es ist schon alles vorbei, passiert doch nix“.

Mitte der Woche ging es im Internetauftritt der Heimatzeitungen tierisch zu. Eine amerikanische Kornnatter sorgte in Lauingen für Furore. Besonders spitzzüngige Leser kommentierten andere Nutzer unter den geteilten Artikel und fragten, ob es sich bei der Schlange um eben jene Person handelt. Die Schlange wurde von der Polizei eingefangen und einem Reptilienexperten übergeben.

Ein Bilderbuch-Bulle, der Bulle von Wertingen: Die Wortspiele wollen nicht enden. Doch sicher ist: „Westerland“ war das teuerste Rind auf dem Zuchtviehmarkt im Juni in Wertingen. Stolze 85000 Euro brachte der Ausnahme-Bulle bei der Versteigerung. Dass er gar nicht aus Wertingen – dem Veranstaltungsort der Versteigerung – sondern im Donau-Ries aufgewachsen ist, darf verschwiegen werden. Die Leser scheinen ebenso darüber hinwegzusehen – und sind vom Prachtstier begeistert. Michael Gräßle gibt scherzend zu bedenken, dass das wohl „teure Steaks“ werden.

Themen folgen