vor 26 Min.

Vorsicht, Wildtiere queren die Straße

Die Polizei Dillingen meldet gleich drei Unfälle mit querenden Rehen in einer Nacht im Landkreis. Worauf zu achten ist.

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht am Mittwoch gleich mehrere Unfälle, die sich im Landkreis Dillingen mit Wildtieren ereignet haben. Insgesamt drei Mal kam es jeweils zwischen Auto und Tier in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Kollision.

Ein Tier überlebte den Unfall nicht

Die Verkehrsteilnehmer sind jeweils mit querenden Rehen zusammengestoßen – ein Tier überlebte den Unfall nicht, die beiden anderen Tiere flüchteten von der Unfallstelle.

Zwischen Holzheim und Dillingen prallte am Dienstag gegen 6.20 Uhr ein 31-Jähriger mit einem Reh frontal zusammen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. In den frühen Mittwoch-Morgenstunden kam es auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Biberbach sowie zwischen Binswangen und Höchstädt ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit Rehen. Auch hier entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500 Euro, steht es im Polizeibericht.

Warnblinker und Warnzeichen setzen

Grade in der Dämmerung sind wieder vermehrt Wildtiere unterwegs und auf Nahrungssuche. Verkehrsteilnehmer sollten besonders im Bereich von Waldgebieten und Übergängen von Wald- in Feldgebiete auf Wildtiere achten und die Geschwindigkeit reduzieren. Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, so sollten die Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle mit Warnblinker und Warnzeichen absichern, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht mit dem angefahrenen Tier kollidieren, appelliert die Polizei Dillingen in ihrem Bericht.

Unfälle mit Wildtieren auch bei Jäger melden

Unfälle mit Wildtieren sind meldepflichtig, damit entstandener Schaden auch von der Versicherung übernommen werden kann. Durch die Polizei wird der zuständige Jagdpächter über den Unfall informiert. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen