Wer kümmert sich um die Computer an unseren Schulen?

Die digitale Ausstattung ist an den Schulen im Landkreis Dillingen vielfach vorhanden. Aber wer kümmert sich um die Systemadministration? Und wer bezahlt sie?

Von Brigitte Bunk

Die Ausstattung mit digitalen Geräten, einer Glasfaseranbindung und WLAN in den Schulgebäuden ist sehr unterschiedlich, erläuterte Direktor Gerhard Dix von der Geschäftsstelle des Bayerischen Gemeindetags in München bei der Versammlung des Kreisverbands in Zusamaltheim. Vor rund einem Jahr hatten die Bürgermeister aus dem Landkreis Dillingen das Thema Schuldigitalisierung bereits besprochen.

"Es braucht mehr Tempo bei diesem Thema"

Eine Abfrage erfolgte, wie die einzelnen Schulen aufgestellt sind. Doch wie Tobias Steinwinter bei der Kreisversammlung des Gemeindetags sagte: „Die Corona-Krise hat gezeigt, dass es mehr Tempo braucht bei diesem Thema.“

Förderprogramme laufen, viele Gemeinden haben in Absprache mit den Schulen inzwischen Geräte beschafft, obwohl sie unsicher waren, welche langfristig die richtigen sind. Denn eine Vorgabe, die sich viele gewünscht hätten, gab es nicht. „Aber es muss auch jemanden geben, der die Systemadministration übernimmt“, fasste Kreisvorsitzender Steinwinter am Donnerstag das drängendste Problem zusammen.

Das Thema Schuldigitalisierung beleuchteten bei der Kreissitzung des Gemeindetags in Zusamaltheim: (von links) Schulamtsdirektor Wilhelm Martin, Direktor Gerhard Dix vom Gemeindetag, Kreisvorsitzender Tobias Steinwinter, Günzburgs Kreisvorsitzender Tobias Bühler und Landtagsabgeordneter Georg Winter. Bild: Brigitte Bunk

Breite Zustimmung bekam Direktor Dix, als er sagte: „Für Bildungsgerechtigkeit ist nicht die Kommune zuständig, sondern der Freistaat Bayern.“ Nicht die Wirtschaftskraft einer Gemeinde dürfe darüber entscheiden, ob die Geräte vor Ort funktionieren. Dass ordentlicher Unterricht durchführbar sei, nachdem Schulen „von der Kreide- in die digitale Welt übergegangen sind“, bedeute einen erheblichen finanziellen Aufwand. Dabei gibt es viele Förderprogramme von Bund und Land, die helfen, Geräte und Programme anzuschaffen. Nach langem Kampf durch den Gemeindetag habe der bayerische Finanzminister nun zusätzlich zu den Bundes- auch bayerische Fördermittel zugesagt, damit die Systemadministration läuft. Aber nur für vier Jahre. Dix erklärte: „Wir haben gesagt, wir sind für die sachliche Ausrüstung zuständig, aber nicht für das Personal.“ Die Staatsregierung will aber, dass die Gemeinden die Systemadministration auf lange Sicht selbst bezahlen.

Im Landkreis Günzburg entsteht ein Zweckverband

Um dies zu stemmen, entsteht im Landkreis Günzburg derzeit ein Zweckverband. Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler, der auch Kreisvorsitzender des Gemeindetags im Kreis Günzburg ist, stellte die Pläne vor, in die alle Gemeinden eingebunden sind, außer der Stadt Günzburg, welche die Betreuung mit eigenen Mitarbeitern leistet. Schulamtsdirektor Wilhelm Martin hält im Landkreis Dillingen eine Zweckvereinbarung zwischen drei bis fünf Kommunen für sinnvoll und notwendig, aber nicht vom ganzen Landkreis. Dass viele Lehrer beziehungsweise die Schulleiter sich bereits um die Systemadministration kümmern, weil es vor Ort eben laufen müsse, bestätigte Jochen Ruf. Aus den Rathäusern gebe es vielfach Hilfe, aber oft gehe es ohne die Unterstützung von IT-Fachleuten nicht. Der informationstechnische Berater digitale Bildung, der Lehrer an der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen ist, unterstützt Schulen bei Fragen zu den Förderprogrammen und dabei, das für die Beschaffung von Geräten notwendige Medienkonzept zu erarbeiten.

Landtagsabgeordneter Georg Winter sagte: „Wir haben bewusst dafür gekämpft, dass es die kleinen Schulen vor Ort weiterhin gibt.“ Er bat die Bürgermeister von Kommunen, welche die Systemadministration nicht alleine schaffen, sich zusammenzuschließen und die Chancen der Förderprogramme zu nutzen. Gerhard Dix sagte, er hätte sich von Winter allerdings Aussagen gewünscht, was der Freistaat vorhabe, um die Situation zu heilen. Der Finanzminister, so Winter, mache derzeit keine Zusagen.

Nachdem sich zeigte, dass einige Schulen noch Hilfe brauchen, andere aber bereits gut aufgestellt sind, wird Kreisvorsitzender Steinwinter nun eine aktuelle Abfrage als Basis für das weitere Vorgehen starten.

