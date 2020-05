vor 49 Min.

Wird Johann Graf Zweiter Bürgermeister in Dillingen?

Johann Graf aus Fristingen soll am Montag zum Zweiten Bürgermeister Dillingens gewählt werden.

Plus Die Posten im Dillinger Stadtrat scheinen vergeben. Auf was sich die Fraktionen im Vorfeld der konstituierenden Sitzung geeinigt haben.

Von Berthold Veh

Die Dillinger Stadträte treffen sich am kommenden Montag, 4. Mai, zur konstituierenden Sitzung im Stadtsaal. In Zeiten von Corona passiert das in gebührendem Sicherheitsabstand. Das bayerische Innenministerium begrüßt zwar, dass konstituierende Sitzungen stattfinden. Ausufernde Debatten soll es aber angesichts der Pandemie nicht geben.

Die Debatte verlief reibungslos In Dillingen wäre diese Sorge ohnehin nicht angebracht. Denn die Fraktionen des neuen Dillinger Stadtrats haben sich nach Informationen unserer Zeitung reibungslos darauf geeinigt, wie die Posten im Gremium verteilt werden sollen. Dabei geht es vor allem um die Posten der Stellvertreter von Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU), der am 15. März zum dritten Mal als Dillinger Rathauschef gewählt wurde. Als Zweiter Bürgermeister und Nachfolger des Kicklingers Franz Jall ist dem Vernehmen nach der Fristinger Johann Graf im Gespräch. Die Umlandfraktion habe Graf für diesen Posten vorgeschlagen. Und die Fraktionen haben sich offensichtlich in einer Videokonferenz darauf geeinigt, dass der Fristinger am Montag zum Zweiten Bürgermeister gewählt werden soll. Peter Graf soll wieder Dritter Bürgermeister werden Dritter Bürgermeister soll nach Informationen unserer Zeitung erneut Peter Graf (CSU) werden. Und das Amt des weiteren Stellvertreters des Oberbürgermeisters wird aller Voraussicht nach erneut an Walter Fuchsluger ( SPD) fallen. Auch die Ämter der Fraktionsvorsitzenden, so hieß es, seien bereits vergeben. CSU-Fraktionschef soll Wolfgang Düthorn bleiben. Hermann Balletshofer wird dem Vernehmen nach Vorsitzender der Umlandfraktion und damit Nachfolger von Josef Kreuzer, der nicht mehr kandidiert hat. Die Fraktion von FW, Grünen und SPD wird, wie berichtet, Rainer Schindler anführen. Die Sitzung beginnt am Montag, 4. Mai, um 18.30 Uhr im Stadtsaal. Lesen Sie auch:

