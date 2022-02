Viele Schulen im Landkreis Dillingen sind mit Luftfiltern ausgestattet

Plus Einige Gemeinden und der Landkreis setzen auf mobile Geräte. Andere Schulen lassen ein eigenes System einbauen. Es gibt erste Erfahrungswerte.

Im Sommer und Herbst im vergangenen Jahr diskutierten viele Gemeinden und Städte im Landkreis Dillingen über die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten. So sollten Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte vor dem Coronavirus auch im Klassenraum geschützt werden und Präsenzunterricht möglich sein. Nun hat ein Großteil der Schulen im Landkreis mobile Geräte, andere entscheiden sich für ein anderes System.