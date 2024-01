Bauern schlagen in Dillingen versöhnliche Töne an

Bei der Protestaktion, die der BBV am Freitag in Dillingen organisiert, kommen hunderte Landwirte aus dem ganzen Landkreis. Was sie sich wünschen und wie es weitergeht.

Dillingen hat, vor allem aus verkehrstechnischer Sicht, eine ereignisreiche Woche hinter sich. Schlepper, Lastwagen und Autos mit Warnwesten am Seitenspiegel prägten das Straßenbild, das im Zuge der Bauernproteste entstand. Am Freitag fand in der Kreisstadt die vorerst letzte und gleichzeitig größte Kundgebung bisher statt, organisiert vom Kreisverband Dillingen des Bayerischen Bauernverbands. Der gesamte Festplatz war nachmittags mit Traktoren und Lastwagen gefüllt. Auf der Donauseite war eine Bühne aufgebaut, vor der sich trotz eisigen Temperaturen eine große Menschenmenge sammelte. Dabei waren alle Altersklassen vertreten, von Kindern bis hin zu Senioren. Es wurde gehupt, Plakate zierten die großen Zugmaschinen und hunderte protestierende Landwirte applaudierten den Sprechern.

Ein Steinheimer übernimmt das Mikrofon

Hermann Kästle, selbst Landwirt aus Steinheim und Sprecher der Bewegung "Land schafft Verbindung" (LsV), beleuchtete in seiner Rede noch mehr Aspekte der Probleme, die die Bauern an ihre Grenzen bringen. "Das liegt nicht nur an der Ampelregierung", sagte er, denn über einige Themen spreche man schon seit mehr als zehn Jahren. Wichtig sei: "Wir dürfen nicht müde werden, zu erklären." Die Landwirte seien die Fachleute. Deshalb sei es wichtig, dass Beteiligte von allen Seiten versuchen sollten, die jeweils andere zu verstehen. Große Hoffnung hat er dabei für die Großdemonstration in Berlin, die für kommenden Montag angesagt ist. Auch zahlreiche Landwirte aus dem Landkreis Dillingen werden in die Hauptstadt pilgern. Aber: "Wenn dabei nichts herauskommt, wird es wohl weitere Aktionen geben müssen", kündigte Hermann Kästle an und erntet dafür Applaus und zustimmende Pfiffe.

17 Bilder 500 Fahrzeuge bei Bauernprotesten in Dillingen Foto: Dominik Bunk

Der Steinheimer erklärte, dass sein Fokus auf der Weiterführung von familiären Betrieben läge. Er selbst habe seinen Hof von seinen Eltern erhalten, wie "die meisten anderen Landwirte auch". Dieses Prinzip sieht er in Gefahr. Zudem verwies er auf andere Berufsgruppen. "Wir haben den Luxus, dass wir mit unseren Schleppern ein Bild in den Medien erzeugen können", sagte er. Das könnten andere nicht, zumindest nicht in ähnlich aufsehen erregender Form. Wichtig sei für ihn deshalb auch, dass die Protestierenden zeigen: "Wir sind anständige Leute mit Herz, Anstand und Stolz."

Das sagen der Oberbürgermeister und der Dillinger Landrat

Der "Hausherr" des Festplatzes, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, sagte, "es würde der Politik insgesamt gut stehen, sich mit den Menschen auszutauschen und nicht die zu kritisieren, die das Gespräch suchen". Er bestärkte die Bäuerinnen, Bauern und anderen Gäste der Kundgebung, von ihrem Recht auf Demonstrationen Gebrauch zu machen. Landrat Markus Müller freute sich augenscheinlich ebenfalls über das "imposante Bild", das sich ihm von der Bühne aus bot.

Zum vorerst letzten Mal versammelten sich am Freitag hunderte Menschen in Dillingen, um mit den Landwirten zu demonstrieren. Foto: Dominik Bunk

"Miteinander reden ist immer besser, als übereinander", sagte er den Anwesenden. Etwa 500 Fahrzeuge seien es laut Polizei zu Beginn der Veranstaltung gewesen. Die Zahl der Menschen schätzte die Polizei vor Ort weit höher ein. Besondere Vorkommnisse, abgesehen von der Verkehrsbehinderung, habe es bis zu dem Zeitpunkt keine gegeben.

Lesen Sie dazu auch

Rücksichtnahme auf die Menschen ist den Bauern wichtig

Steffen Berchtold, Vorsitzender der Dillinger Jungbauern, betonte in seiner Rede, dass es in der Organisation um Zusammenhalt gehe. Ziel sei es, friedlich gegen "die Belastungen" zu demonstrieren. Das passt auch zu den Regeln des Protestzugs am Freitag, die laut auf der Bühne vorgetragen wurden. Alkoholverbot, Rücksichtnahme auf Passanten, Beachtung von Anweisungen der Polizei. Kreisbäuerin Annett Jung zeigte sich in ihrer Rede ebenfalls versöhnlich, bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit mit Stadt und Polizei.

Etwa um 15.30 Uhr startete der letzte Protestzug der Aktionswoche in Dillingen. Ein weiteres Mal beeinträchtigten langsam fahrende Schlepper den Verkehr auf den Hauptverkehrsadern, Protestierende zu Fuß riefen ihre Botschaft und hielten ihre Schilder hoch. Auch um 17 Uhr tönten noch die durchdringenden Hupen der landwirtschaftlichen Maschinen durch die Häuserfronten der Kreisstadt. Zum letzten Mal, zumindest vorerst.