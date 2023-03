Dillingen

17:46 Uhr

Bei BSH Hausgeräte in Dillingen werden die Bänder tageweise stillstehen

Plus Die Leitung des Dillinger Geschirrspülerwerks korrigiert ihre Absatzerwartungen nach unten und prüft die Option der Kurzarbeit. Was der Betriebsrat dazu sagt.

Von Berthold Veh

Viele Firmen in der Region hatten Ende des vergangenen Jahres in einer Konjunkturumfrage befürchtet, dass sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern wird. Die Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Fachkräftemangel schlugen dabei bei den Befragten offensichtlich auf die Stimmung. Positiv hob sich davon die Lage beim größten Arbeitgeber im Landkreis Dillingen ab: Der Leiter der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen, Claus Köther, zeigte sich für das Geschirrspülerwerk in der Kreisstadt "vorsichtig optimistisch". Der Trend spreche weiter für den Geschirrspülermarkt, betonte der Standortchef beim Jahrespressegespräch mit unserer Redaktion. Doch nun korrigiert das Unternehmen seine optimistische Prognose etwas nach unten.

