Abgeordneter Johann Häusler feiert seinen runden Geburtstag im Landtag

Plus Der FW-Landtagsabgeordnete Johann Häusler wird 70. 2023 würde der Biberbacher gerne noch einmal für den Landtag kandidieren. Die Entscheidung fällen aber andere.

Johann Häusler spielt die Sache ein wenig herunter. „Es ist doch nichts Besonderes, dass jemand alt wird“, sagt der Biberbacher. Aber es sei „eine Gnade, wenn man gesund alt werden darf“, betont der Landtagsabgeordnete, der am heutigen Donnerstag, 3. Februar, seinen 70. Geburtstag feiert. Die Worte des FW-Politikers sind keine Floskel, denn vor gut einem Jahr hatte Häusler Riesenglück, als er auf der Treppe im Bürogebäude des Landtags stürzte. Etwa vier Stunden lang war der Abgeordnete nach dem Malheur ohne Bewusstsein. Er zog sich eine Kopfverletzung zu und verlor viel Blut. Zum Glück ging der Unfall für Häusler am Ende gut aus.