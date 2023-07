Dillingen

Dillinger Recycling-Unternehmen Fisel expandiert weiter

Prokurist Matthias Fisel wird Geschäftsführer der ASK Altpapier-Sortierung Kinsau, die das Dillinger Unternehmen jetzt gekauft hat.

Plus Die Firma Fisel aus Dillingen kauft eine Altpapier-Sortieranlage in Kinsau im Landkreis Landsberg. Dies hat einen entscheidenden Vorteil.

Das Dillinger Transport- und Recycling-Unternehmen Fisel wächst weiter. Wie Geschäftsführer Reinhold Fisel mitteilt, hat seine Firma die Altpapiersortieranlage des finnischen Konzerns UPM in Kinsau bei Landsberg gekauft. Beide Unternehmen haben seinen Worten zufolge die entsprechende Verkaufsvereinbarung zum 3. Juli 2023 geschlossen.

Der Kaufvertrag umfasst laut Mitteilung das Grundstück und die Gebäude der ASK Altpapier-Sortierung Kinsau GmbH. Die Firma Fisel werde die etwa 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort in Kinsau (Landkreis Landsberg) übernehmen. Den Kaufpreis nannten die beiden beteiligten Unternehmen nicht.

