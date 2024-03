Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

"Für die Kreiskliniken bleibt nur der Weg der Kooperation"

Plus Die Mitglieder des Dillinger Kreistags sprechen erneut über die defizitären Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen. Lauterbachs Reform kommt nicht gut an.

Von Christina Brummer

Erneut geht es im Dillinger Kreistag um die Lage der Kreiskliniken und die Gesundheitsversorgung im Landkreis. Nachdem ein Experte des Landkreistags seine Sicht der Dinge erläutert hatte, melden sich mehrere Kreisräte zu Wort. Einer hat einen Verbesserungsvorschlag für die Notaufnahme.

Kreisrat Bernd Nicklaser (FW) macht deutlich, dass es zwar verschiedene Optionen für die Kreiskliniken gegeben habe, so auch einen Neubau. Die ministerielle Zielvorgabe laute nun aber Kooperation mit anderen Landkreisen und Häusern. Die bezeichnet Nicklaser unter Berücksichtigung aller anderer Vorzeichen als "alternativlos".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

