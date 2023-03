74-Jähriger verursacht an einem Tag im Landkreis und in Giengen drei Unfälle

Ein Senior hat am Freitag einen rabenschwarzen Tag erwischt. Der Autofahrer verursachte drei Unfälle. Waren gesundheitliche Probleme ursächlich?

Einen unglücklichen Tag hatte ein 74-Jähriger am Freitag. Nach Angaben der Polizei verursachte der Senior drei Unfälle. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, streifte der Mann gegen 8.30 Uhr mit seinem Pkw den Außenspiegel eines in der Schultheißstraße in Dillingen geparkten Fahrzeugs. Im Anschluss fuhr er laut Polizeibericht weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Gundelfingen fährt der Mann auf ein Auto auf

Etwa 30 Minuten später wollte der 74-Jährige bei Gundelfingen von der B16 auf die B492 einbiegen. Hierbei fuhr er mit seinem Wagen auf ein am Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartendes Auto auf. Der 37-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Auch der Verursacher zog sich Verletzungen zu. Der 74-Jährige wurde mit dem Verdacht auf mehrere Frakturen ins Krankenhaus gebracht.

Auch in Giengen sucht der 74-Jährige nach dem Unfall das Weite

Wie sich herausstellte hatte der Mann zuvor bereits am gleichen Tag in Giengen einen Verkehrsunfall verursacht und sich von der Unfallstelle entfernt. Nach derzeitigem Stand kann laut Polizeibericht nicht ausgeschlossen werden, dass der Senior die Unfälle aufgrund gesundheitlicher Probleme verursacht hatte. Dazu werden weitere Ermittlungen geführt. Der Gesamtschaden der Unfälle beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (AZ)

Einbruch in