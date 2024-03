Polizei sucht nach mehreren Unfallfluchten in Dillingen und Lauingen Zeugen

Nach mehreren Fällen von Unfallflucht bittet die Polizeiinspektion Dillingen um Hinweise.

Die Polizeiinspektion Dillingen meldete mehrere Fälle von Unfallflucht im Landkreis. Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 7.45 Uhr bis 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Theodor-Heuss-Straße in Lauingen ein geparktes Auto an der hinteren Stoflstange beschädigt. Ein bislang Unbekannter hat das Fahrzeug offenbar angefahren und anschließend das Weite gesucht.

Der zweite Fall spielt in Dillingen. Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr hatte eine 61-Jährige mit ihrem Auto die Altheimer Straße von Donaualtheim kommend in Richtung Stadtmitte befahren. Währenddessen verließ ein roter Kleinwagen mit einer weiblichen Fahrerin den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Altheimer Straße und bog nach rechts in Fahrtrichtung Donaualtheim ab. Beim Abbiegen touchierte der Kleinwagen die Fahrerseite des Autos der 61-Jährigen und hinterließ einen Schaden von etwa 4000 Euro. Die Frau im Kleinwagen fuhr laut Polizei, ohne anzuhalten, weiter.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in Lauingen. Eine 29-Jährige hatte ihr Auto in der Masurenstraße geparkt. Ein bislang Unbekannter prallte mit einem Fahrzeug gegen den Wagen und verursachte hierbei eine Delle am vorderen linken Kotflügel. Er entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Deb Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an.

Eine 71-Jährige brachte am Donnerstag eine weitere Verkehrsunfallflucht in Dillingen zur Anzeige. Die Seniorin hatte ihren Pkw im Zeitraum von 10.30 bis 11.30 Uhr in einer Parkbucht der Johannes-Scheiffele-Straße abgestellt. Ein Unbekannter beschädigte Stoßstange vorne links und hinterließ dabei einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Zeugenhinweise zu den genannten Fällen nimmt die Dillinger Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)