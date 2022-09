Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Dillingen

In der Lauinger Straße in Dillingen sind zwei Autos ineinander gefahren. Mehrere Menschen haben bei dem Unfall Verletzungen erlitten.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend auf der alten B16 in Dillingen ereignet. Kurz vor 19 Uhr stießen in der Lauinger Straße/Ecke Bischof-von-Lingg-Straße zwei Autos zusammen. Nach ersten Angaben der Polizei gab es mehrere Verletzte. Ein Rettungshubschrauber kam aus Augsburg herangeflogen und landete in der Nähe des Taxisparks auf der Lauinger Straße.

Der Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Dillinger Taxisparks. Foto: Berthold Veh

Hubschrauber ist nach Unfall in Dillingen im Einsatz

Neben dem Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes und der Polizei war auch die Dillinger Feuerwehr um Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.