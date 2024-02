Radler in Dillingen verletzt und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht Zeugen. Bei einem anderen Fall verschwand ein Mann, nachdem er auf der Staatsstraße einen Unfall beim Überholen verursacht hat.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen Fahrzeugs, das in Dillingen einen Radler zu Fall gebracht hat. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 28. Februar, gegen 05.15 Uhr. Der 37-jährige Fahrradfahrer war, so heißt es im Pressebericht der Polizei, auf der Donauwörther Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Klemens-Mengele-Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang überholte ihn ein bisher unbekannter Fahrer eines dunklen Fahrzeugs. Dadurch stürzte der 37-Jährige vom Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter und beging Fahrerflucht. Der 37-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Unfallflucht auf Staatsstraße: Verursacher fährt Richtung Wertingen davon

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am selben Tag gegen 16.45 Uhr auf der Staatsstraße 2030 auf Höhe des Dillinger Stadtteils Fristingen. Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr dort die Staatsstraße in Richtung Dillingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrspur ein silberner Pkw entgegen, der eine Fahrzeugkolonne überholte. Die 34-Jährige musste laut Polizeiangaben nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Dennoch kam es zur Kollision der Außenspiegel der Fahrzeuge. Der bisher unbekannte Fahrer des silbernen Autos hielt zunächst an und begutachtete die Fahrerseite seines Wagens. Danach stieg er wieder in seinen Wagen ein und fuhr in Richtung Wertingen weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Am Ford entstand Unfallschaden von rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Lesen Sie dazu auch