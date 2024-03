Vom Ritterzelt bis zum lernenden Geschirrspüler

Die WIR 2024 ist mit einem bunten Programm gestartet. In zwölf Hallen kann man mit Handwerkern ins Gespräch kommen, einen Ausbildungsplatz finden und sehen, was es Neues gibt.

Nicht nur Schirmherr Markus Müller prophezeit, dass das Wetter bald besser werde, auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (mit Schirm) ist beim Messerundgang zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen das Wetter der WIR nicht ganz so übel mitspielt wie am Mittwoch. Aufs Messegelände kommen am ersten Tag der Dillinger Ausstellung dann doch viele beschirmte Herren und Damen, die sich ansehen wollen, was auf der WIR 2024 alles geboten ist. Die Wirtschaft präsentiert sich auf der Messe mit rund 250 Ausstellern stark.

Für Sandra Campina, Messebüro-Leiterin bei JWS, ist die WIR vor allem deshalb so stark, weil die Region so gut zusammenhalte. Mit Ergopack, BSH, Gropper und Co. seien zudem auf einer vergleichsweise kleinen Messe auch große Namen vertreten, was sehr für die WIR spreche.

Eine Wirtschaftsausstellung ist kein Ort zum Jammern

Prickelnd soll die diesjährige WIR werden. Nicht so prickelnd ist aus Sicht vieler Unternehmerinnen und Unternehmer derzeit die weltwirtschaftliche Wetterlage: Krise, Preissteigerung, Fachkräftemangel. Die Betriebe im Landkreis Dillingen kann das aber nicht erschüttern. Eine Wirtschaftsausstellung ist schließlich auch kein Ort, um Trübsal zu blasen. Und dafür ist auch kein Anlass. Krisen seien nicht nur ein Fluch, sondern eine Herausforderung und Bereicherung, sagt Manuel Schuster von der WV-Aschberg in seiner Ansprache. Und diese Herausforderung haben viele Betriebe angenommen. Hilft ja nichts. In der Halle G, in der sich Firmen aus dem Aschberg und der näheren Umgebung präsentieren, ist die Stimmung gut. Bei der Kaffeerösterei Kultbohne aus Gundremmingen ist man zufrieden. "Der Trend zum hochwertigen Kaffee hält an", sagt Steven Kissner. "Man merkt, dass die Leute mehr auf Regionalität achten." Auch wenn der Kaffee nicht in Günzburg wachse, er werde hier immerhin geröstet. Und das schätzten die Kunden.

Fasching ist zwar schon vorbei, bei der WIR war aber noch Platz für ein paar Luftschlangen. Foto: Karl Aumiller

In der Aschberg-Halle gibt es in diesem Jahr eine Azubi-Rallye. An sechs Stationen können Azubis in Spe kleine Werkstücke fertigen. Für jedes gibt es einen Stempel. Unter denen, die alle Stempel haben, werden Preise verlost. Eine Station ist bei der Schreinerei Federle. Geschäftsführer Bernhard Wunderle sagt, man hoffe natürlich, den ein oder anderen Praktikanten zu gewinnen, der sich dann vielleicht für eine Ausbildung zum Schreiner entscheidet. Fachkräfte werden aber nicht nur in der Schreinerei gesucht. Einen Tisch weiter warten Carina Stöcklein und Doris Fischer von der Allgemeinarztpraxis in Weisingen auf Mutige, die an einer Arm-Attrappe eine Blutabnahme simulieren wollen.

Azubis im medizinischen Bereich werden auf der WIR gesucht

Auch in der Arztpraxis könnte man neue Azubis gebrauchen. "Der Beruf ist sehr vielfältig, man hat verschiedene Aufgaben im Büro, medizinische Tätigkeiten und Aufgaben im Praxismanagement und macht nicht jeden Tag das Gleiche", sagt Stöcklein. "Wir suchen", fasst es ihre Kollegin Fischer zusammen. Der Beruf sei extrem wichtig, leider bekomme man dafür aber nicht immer genug Wertschätzung.

Menschen, die sich im Gesundheitswesen einsetzen wollen, suchen auch Kathrin Erdhofer und Susanne Marpoder von den Kreiskliniken Dillingen Wertingen. "Die Leute sagen uns, dass sie wollen, dass wir bleiben", sagt Pflegedirektorin Marpoder mit Blick auf die schwierige Lage der Kreiskliniken. Auf der WIR sind die Kliniken mit einer frischen Aufmachung, neuem Logo und modernem Info-Material vor Ort. Besonders beliebt seien die Brillen, die den grauen Star simulieren, berichtet Marpoder. "Und die Quietscheenten." Zwei Badeenten gibt es zur Auswahl. Eine im grüner OP-Montur und eine im Arztkittel. "Das sind weibliche Ärzte", sagt Erdhofer nachdrücklich. Oft müsse man das den Patienten noch erklären, dass es normal sei, dass "der Arzt" immer öfter eine Frau ist.

Ja, es gibt auch Quietscheenten im Arzt-Outfit. Nämlich am Stand der Kreisklinken Dillingen Wertingen. Foto: Christina Brummer

Gibt es den perfekten Geschirrspüler in Dillingen?

Erklären muss an diesem Tag auch Daniel Miller aus der Entwicklungsabteilung von BSH Hausgeräte. Der Spülmaschinenbauer hat einen großen Stand in der Halle F. Die Stimmung sei gut, heißt es bei BSH, trotz der Nachrichten zum Stellenabbau, der möglicherweise auch das Dillinger Werk treffen könnte. Miller ist zum Erklären auf die WIR gekommen und präsentiert auf der Messe seinen "lernenden Geschirrspüler".

97 Bilder Die besten Bilder der WIR 2024 in Dillingen Foto: Karl Aumiller, Christina Brummer

Dem Gerät sollen die Nutzer nach dem Spülgang ein Feedback geben. Mit der Zeit solle das Gerät dann irgendwann perfekt auf seine Verwender eingestellt sein, erklärt Miller. Bei BSH sei man immer auf der Jagd nach dem "perfekten Geschirrspüler". Wie weit auf dem Weg dorthin man im Dillinger Werk schon sei, will Miller nicht beantworten. Doch offenbar geht es immer noch ein bisschen besser in Sachen Energie-, Wasser-, und Materialverbrauch. Bei BSH kann man nicht nur lernende Spülmaschinen, betrachten, sondern auch eine Küche per VR-Brille einrichten.

Süße Schafe waren vor dem Zelt des Bauernverbands zu sehen. Foto: Christina Brummer

Wem das alles zu viel der Zukunftsmusik ist, der kann vor der Halle des Bauernverbands (Halle M) ein paar süße Schafe streicheln – oder weiterziehen zum Zelt des Historischen Bürgervereins, der zusammen mit der Gundelfinger Ritterschaft und Gerüstbau Hander ein Mittelalterzelt aufgestellt hat. Dort gibt es laut Walter von der Hofmark (mit bürgerlichem Namen Walter Hieber) ein Heimatspiel, bei dem man die Daten der zahlreichen Gundelfinger Festivitäten erraten muss. Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt auf dem Gundelfinger Ritter-Spectaculum im, wie Hieber es ausdrückt, "westlichsten Kleinod des Landkreises".