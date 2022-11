Dillingen

26.11.2022

Das rät ein Dillinger Psychiater vor dem WM-"Endspiel" gegen Spanien

Plus Der Dillinger Psychiater Albert Pröller wird vor dem entscheidenden Spiel der deutschen Elf unfreiwillig zum Fußball-Experten. Was er der Mannschaft rät.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Jetzt ist guter Rat teuer. Nach der 1:2-Auftakt-Niederlage gegen Japan bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht die Elf von Hansi Flick gegen Angstgegner Spanien gewaltig unter Druck. Sollte die Mannschaft am Sonntag (Anstoß 20 Uhr) nicht siegen, könnte dies bereits das Aus bedeuten. Was ist also zu tun in dieser Drucksituation, in der die Kicker verunsichert scheinen? Psychiater und Psychotherapeut Albert Pröller, der in Dillingen seine Praxis betreibt, möchte sich eigentlich nicht in die Rolle eines Fußballexperten drängen lassen. "Wir haben in Deutschland jetzt 80 Millionen Bundestrainer - und alle wissen es nun besser als Hansi Flick", sagt der Lauinger auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen