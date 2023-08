Jugendliche reißen in Gremheim Verkehrsleitpfosten heraus

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in Gremheim wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln.

Der Polizei wurden am Sonntag gegen 3.45 Uhr mehrere Jugendliche gemeldet, die auf der Jurastraße in Gremheim in Richtung Schwenningen liefen und dabei Gegenstände umherwarfen. Beim Eintreffen der Streifen waren zwar keine Personen mehr vor Ort. Auf Höhe der Hausnummer 8 war jedoch ein Verkehrszeichen beschädigt worden. Zudem fehlten entlang der Kreisstraße etwa bei Kilometer 1,6 und 2,2 zwei Verkehrsleitpfosten, die offenbar herausgerissen worden waren.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Sachbeschädigung und der Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560. (AZ)