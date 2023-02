Bürgermeisterwahl: Die Kandidatin und Kandidaten antworten im Video-Interview

Plus Bei der Bürgermeisterwahl in Gundelfingen kämpfen gleich fünf Personen um das Amt im Rathaus. Die Kandidatin und Kandidaten stellen sich im Video-Interview vor.

In knapp drei Wochen wird in Gundelfingen gewählt, wer die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister wird. Nachdem die aktuelle Rathauschefin Miriam Gruß sich entschieden hat, nicht mehr anzutreten, ist alles offen. Die Gundelfingerinnen und Gundelfinger setzen sich langsam immer mehr mit ihrer Entscheidung auseinander. Bisher scheinen wenige Menschen eine Favoritin oder einen Favoriten zu haben.