Nach tödlicher Attacke in Seniorenheim laufen die Ermittlungen auf Hochtouren

Plus Ein 82-jähriger Senior stirbt in Gundelfingen nach "stumpfer Gewalteinwirkung". Tatverdächtig ist der demente 80-jährige Mitbewohner. Angehörige anderer Bewohner sind verunsichert.

Nach der tödlichen Attacke auf einen 82-jährigen Bewohner des Gundelfinger Seniorenheims ist die Betroffenheit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern groß. Auch Angehörige der etwa 130 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses der Senioren seien verunsichert, sagt Leiter Markus Moll auf Anfrage unserer Redaktion. Er spricht von einem "tragischen und traurigen Einzelschicksal", das trotz aller Qualitätsstandards nicht habe verhindert werden können.