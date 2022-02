Höchstädt

13:05 Uhr

Klassenzimmer in Höchstädt: Petition von Kerle scheitert

Plus Der Lutzinger kritisiert, dass Klassenräume in Höchstädts Grundschule in Corona-Zeiten zu klein sind. Die Abgeordneten im Bayerischen Landtag sehen das anders.

Von Simone Bronnhuber

Die Entscheidung konnten die Menschen sogar live verfolgen. Am Donnerstag hat der Ausschuss für Bildung und Kultus am Bayerischen Landtag getagt. Bei Youtube wurde die Sitzung übertragen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem eine Petition aus Lutzingen. Wie berichtet, hat Xaver Kerle diese eingereicht, weil er bemängelt, dass zwei Klassenzimmer der Grundschule in Höchstädt zu eng sind. Nicht generell, sondern während der Corona-Pandemie. Der notwendige Abstand sei nicht gegeben.

