So gesund kann man sich im Landkreis Dillingen ernähren

Die Berufsintegrationsklasse der Berufsschule Höchstädt besucht einen Erlebnisbauernhof und lernt die Nahrungsproduktion kennen. Und selbst Butter herstellen.

Die Klassen der beruflichen Integration des Beruflichen Schulzentrums Höchstädt besuchten den Erlebnisbauernhof Böck in Unterglauheim. Ermöglicht wurde das außerschulische Lernen durch ein Programm des Bayerischen Bauernverbands mit der großzügigen finanziellen Unterstützung durch den Lions-Club Dillingen. Bei dieser Exkursion haben die Schülerinnen und Schüler das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof kennengelernt. Bereits im Unterricht haben sie die Themen „Nachhaltigkeit“, die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft und die gesunde Ernährung besprochen.

Auf dem Bauernhof zeigte Gerlinde Böck den Schülerinnen und Schülern den Weg der Nahrungsproduktion von der Versorgung der Tiere bis zur Vermarktung. Sehr interessant waren für sie die einzelnen Arbeitsschritte, die in einem Melkstand erforderlich sind. Dabei durften die Jugendlichen auch selbst die Kühe melken und danach mit der Hand Butter schlagen. Einhellig war ihre Meinung, dass die selbst hergestellte Butter viel besser schmeckt.

Milchprodukte von der Bissinger Molkerei Gropper

Verschiedenste Milcherzeugnisse von der Molkerei Gropper haben die Schülerinnen und Schüler mit viel Genuss verköstigt. An diesem Vormittag haben sie auch gemeinsam eine Pizza mit regionalem und saisonalem Gemüse zubereitet. Alle Hände haben zusammengeholfen, und in der Runde hat die selbst gebackene Pizza sehr gut geschmeckt.

Außerdem haben sie einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten beziehungsweise Berufe, die es in der Landwirtschaft gibt, erhalten. Angefangen beim Klauenpfleger, Landmaschinenmechaniker bis zum Tierarzt sind viele Spezialisten gefragt. Nachdem sie die vielfältigen Aufgaben kennengelernt haben, zeigten einige Schüler Interesse an einem Praktikum in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Höchstädter Schulleiter dankt den Lehrerinnen

Am Nachmittag haben sie von diesem Ausflug gemeinsam mit ihren Lehrkräften Olga Maciejewski und Petra Meinikheim den Tag reflektiert. Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben die Landwirtschaft in ihrem Heimatland mit dem Alltag auf dem Bauernhof verglichen. In einer regen Diskussion entstand ein lehrreicher Austausch. Dabei entstanden Plakate, und anschließend haben sie die Exkursion in Erlebnisberichten „Mein Tag auf dem Bauernhof“ verschriftlicht. Schulleiter Gerhard Weiß dankte den Lehrkräften und Sponsoren für den interessanten Einblick, den die Schüler und Schülerinnen in die heimische Landwirtschaft erhielten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch