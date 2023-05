Höchstädt

19:00 Uhr

Warum wurden im Norden von Höchstädt Bäume und Sträucher abgeholzt?

Plus Ein anonymer Briefeschreiber vermutet Sonderrechte eines dort ansässigen Unternehmens. Das Staatliche Bauamt Krumbach nennt einen anderen Grund.

Von Christina Brummer

Ein paar Stümpfe sind noch zu sehen. Sowohl einige Hecken als auch rund 30 Zentimeter dicke Bäume sind in Höchstädt entlang der Lutzinger Straße abgesägt worden. Die Straße verläuft zwischen zwei Kreisverkehren im Höchstädter Norden. Wieso wurden die Bäume und Sträucher entfernt, obwohl das im Frühjahr aus Vogelschutzgründen eigentlich nicht erlaubt ist, fragt sich der Mann, der sich in einem anonymen Brief an Xaver Kerle gewandt hat. Der Lutzinger Naturschützer hat den Brief an unsere Redaktion weitergegeben. Warum mussten die Gewächse weichen?

In dem anonymen Brief bittet die Person, dass der "Naturfrevler" zur Rechenschaft gezogen werde. Denn: "Ende März wurden jahrzehntealte Bäume gefällt." Die Person fragt sich, ob die Firma Grünbeck, in deren Nähe die Bäume gestanden hätten, Sonderrechte genieße oder ob die Stadt Höchstädt oder das Straßenbauamt für die Aktion verantwortlich sei. Tatsächlich ist es das Staatliche Bauamt Krumbach, das die Fällungen veranlasst hat.

