Schwerer Motorradunfall bei Kicklingen

Auf der Staatsstraße bei Kicklingen ist es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Wertingen schwer verletzt.

Auf der Staatsstraße nahe Kicklingen ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war zuvor der Fahrer eines Kleintransporters aus der Straße Am Anger auf die Staatsstraße aufgefahren und hatte dabei einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser prallte in die Fahrzeugseite und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.

Staatsstraße 2023 wegen Unfall gesperrt

Aufgrund der erwarteten Verletzungen wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren aus Dillingen und Kicklingen abgesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs bestellt. Der verunfallte Motorradfahrer aus dem Raum Wertingen wurde ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Derzeit ist die Unfallstelle noch für die Unfallaufnahme gesperrt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch