Aiwanger kommt zum Wasserstoffgipfel nach Dillingen

Mehring wirbt für die Etablierung der Wasserstoff-Infrastruktur in der Region. So ist die Resonanz bei nordschwäbischen Firmenchefs.

Wasserstoff als Energieträger der Zukunft stand im Mittelpunkt eines Treffens zwischen dem FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und Matthias Hausmann, dem Regionalgeschäftsführer der schwäbischen Industrie- und Handelskammer (IHK) im Dillinger Haus der nordschwäbischen Wirtschaft.

360 Millionen Euro für den Umbau der Energieversorgung

Im Hintergrund stand die jüngst vom Bayerischen Landtag final getroffene Entscheidung, die Hightech-Agenda der Bayernkoalition aus CSU und Freien Wählern auch im laufenden Haushaltsjahr fortzusetzen. "Dadurch stehen weitere 350 Millionen für den Umbau unsere Energieversorgung auf erneuerbare Heimatenergie bereit. Ein Großteil davon kann in die Etablierung von Wasserstoff-Infrastruktur fließen", erklärt Mehring in einer Pressemitteilung.

Im Vorgriff hierauf tourt der FW-Landtagsabgeordnete seit Monaten in Absprache mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger durch die Region, um Geschäftsführer der heimischen Wirtschaftsunternehmen von der Wasserstoffstrategie des Freistaats zu überzeugen. "Wasserstoff ist der Gamechanger der Energiewende. Er macht Strom aus Wind und Sonne speicherbar. So wird erneuerbare Energie grundlastfähig und wir können auch nachts und im Winter auf Kohle und Atom verzichten, wenn Dunkelflaute herrscht", erläutert Mehring.

Mehring: Die Resonanz der Firmenchefs ist positiv

Entsprechend froh ist Mehring laut Pressemitteilung über die durchwegs positive Resonanz der nordschwäbischen Firmenchefs auf seine Bemühungen. "Es wollen schon jetzt mehr Unternehmen alleine in unserer Heimat mitmachen, als Fördermittel für ganz Bayern zur Verfügung stehen", berichtete Mehring gegenüber Hausmann. Die interessierten Entscheider will der Meitinger nun unter dem Dach der IHK an einen Tisch mit Hubert Aiwanger bringen.

Wie Mehring ankündigt, wird der Wirtschaftsminister dazu im Frühsommer seiner Einladung nach Dillingen folgen. "Dann werden wir ihm im Detail vorstellen, was sich die regionale Wirtschaft ausgedacht hat und hoffen auf kräftigen Rückenwind aus München für unseren Ideen", so Mehring beim Treffen mit Hausmann. (AZ)

