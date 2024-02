Der Bundeswahlkreis Donau-Ries verliert Altenmünster

Altenmünster kommt wieder zum Bundeswahlkreis Augsburg-Land. Dem direkt gewählten CSU-Abgeordneten Ulrich Lange gefällt das Hin und Her gar nicht.

CSU-Abgeordneter Ulrich Lange ist am Donnerstag nach der Abstimmung im Bundestag ziemlich genervt. "Ich versuche das keinem zu erklären", sagt der Nördlinger. Lange meint damit den jetzt beschlossenen Neuzuschnitt der Wahlkreise, der auch für den Wahlkreis Donau-Ries eine Änderung bringt. Denn die Gemeinde Altenmünster (Landkreis Augsburg), die bei der Bundestagswahl 2021 zum Wahlkreis Donau-Ries hinzugekommen ist, fällt nun wieder weg.

Ulrich Lange ist seit 2009 der direkt gewählte Abgeordnete, der die Region (Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Teile von Aichach-Friedberg und Altenmünster) in Berlin vertritt. "Mein Wahlkreis Donau-Ries ist von der Neueinteilung insofern betroffen, dass die Gemeinde Altenmünster wieder zurück an den Wahlkreis Augsburg-Land fällt, wo es ja auch zum Landkreis gehört und auch vorher schon war", erklärt der 54-Jährige. In Altenmünster mit seinen etwa 4500 Bürgern und Bürgerinnen sei er in den vergangenen Jahren immer gerne gewesen. "Ich habe dort nie gefremdelt, bin herzlich aufgenommen worden und fühle mich der Gemeinde in besonderer Weise verbunden", sagt Lange.

Die Bürger in Altenmünster fühlten sich Wertingen und Dillingen nah

Die Menschen dort fühlten sich wiederum Wertingen sehr nah, und auch die Bezüge zu Dillingen seien groß, stellt der Rieser fest. Lange zeigt sich aber auch sicher, dass Altenmünster bei seinem Kollegen Hansjörg Durz in guten Händen sein werde. Grundsätzlich hadert Lange aber mit der Ampel-Regierung. "Ich sehe die Wahlrechtsreform der Ampel sehr kritisch und das habe ich bei der Abstimmung über das Bundeswahlgesetz mit meiner Stimmkarte auch zum Ausdruck gebracht: Die Ampel-Regierung führt mit Hilfe des neuen Wahlrechts einen Kampf gegen die direkt gewählten Abgeordneten der CSU aus Bayern", glaubt der 54-Jährige.

Der vorgeschlagene Neuzuschnitt der Wahlkreise berücksichtige die inzwischen natürlich gewachsenen Verwaltungs- und Gemeindestrukturen nicht ausreichend und schwäche damit das gesellschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl. "Schon heute zeichnet sich ab, dass aufgrund der schlecht gemachten Ampel-Regelung die Wahlkreise für die Bundestagswahl im Jahr 2029 erneut neu zugeschnitten werden müssen", so Lange. Dies stehe in deutlichem Widerspruch zur politischen Kontinuität und führe dazu, "dass das Wahlrecht zum Spielball vor jeder Bundestagswahl wird" (bv, AZ)

