Bühne frei für das nächste Faschingswochenende im Landkreis Dillingen

Ob Hofbälle, Narrenbaumstellen oder Hexenball: Am Wochenende sind im Landkreis Dillingen wieder die Narren los. Auch für die Kinder ist einiges geboten.

Das erste große Faschingswochenende liegt bereits hinter den Närrinnen und Narren im Landkreis. Doch das heißt noch lange nicht, dass schon ein Ende in Sicht ist. Die Faschingsgesellschaften haben sich gerade erst warmgelaufen. Auch das kommende Wochenende ist prall gefüllt mit Veranstaltungen. Hier eine Übersicht.

Lauingen "Bühne frei für die Laudonia" heißt es am Samstag, wenn in Lauingen endlich wieder der Hofball stattfindet. In diesem Jahr gibt es gleich noch eine Neuerung: Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins gibt es gleich drei amtierende Prinzenpaare zu bestaunen. Und natürlich steht darüber hinaus ein buntes Programm an, Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle.

Auch die Fanfare Brass Band lässt eine lieb gewonnene Tradition wieder aufleben. Am Samstag um 15 Uhr stellt der Musikverein auf dem Marktplatz den Narrenbaum auf. Für Kinder ist dann am Sonntag in der Stadthalle etwas geboten: Um 13.30 Uhr startet der Kinderball.

Auch bei den Schlossfinken in Höchstädt steht der Hofball an

Eppisburg Gardemädchen, Prinzenpaare, Hofnarren und Showtänzer treten am Samstagabend, 19.30 Uhr, beim Hofball der Epponia in der Vereinshalle in Eppisburg auf.

Höchstädt Ein gut gehütetes Geheimnis ist bei den Schlossfinken jedes Jahr das Kleid der Prinzessin. Für welche Farben sich das Prinzenpaar heuer entschieden hat, können Gäste wie Vereinsmitglieder beim Hofball am Samstagabend herausfinden. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Nordschwabenhalle. Dann dürfen natürlich auch die Flying Narrows nicht fehlen, die mit ihren akrobatischen Auftritten begeistern. Einen Tag später, am Sonntag, findet auch in Höchstädt ein Kinderball statt. Um 13.30 Uhr geht es in der Nordschwabenhalle los.

Finningen Ihr Hofball am vergangenen Wochenende war bereits ein voller Erfolg, jetzt legen die Faschingsfanatiker der Finndonia mit dem Hexenball nach. Beginn ist am Freitag im Schützenheim Hubertus in Oberfinningen.

Donaualtheim Auch Donaualtheim schmückt bald ein Narrenbaum als Symbol dafür, dass in der fünften Jahreszeit die Narren das Sagen haben. Aufgestellt wird das Prachtstück am Samstag auf dem Dorfplatz. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche.

Sie fiebern den Faschingsumzügen in der Region schon entgegen? Auf dieser Karte sehen Sie, welche Umzüge 2023 stattfinden.