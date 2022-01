Corona-Booster-Impfungen gibt's nicht für Jugendliche

Plus Ein Zeitungsleser hat sich beschwert: trotz Termins wurde sein Sohn nicht geboostert. Der ärztlicher Leiter des Impfzentrums im Kreis Dillingen erklärt, warum.

Die Wut ist offensichtlich groß: Ein Vater aus dem Kreis Dillingen beschwert sich schriftlich, weil sein 17-jähriger Sohn keine Auffrischungsimpfung erhielt. Weder in Dillingen, wo die beiden laut Auskunft des Vaters, der seinen Sohn impfen lassen wollte, vom Sicherheitsdienst aus der Halle gebracht wurden, noch in Gundelfingen. Dabei hatte der Sohn immer einen Termin gehabt.