„Es ist ein komisches Weihnachten“

Plus Am dritten Adventswochenende ist die Kauflaune im Landkreis Dillingen mancherorts verhalten. Bei den Kunden ist die Stimmung trotzdem gut.

In normalen Zeiten sind die Adventssamstage für viele eine stressige Zeit: Man hetzt von Geschäft zu Geschäft, zwängt sich durch Bummelnde und Shoppende und ist froh, wenn man wieder zu Hause ist. Doch Corona hat vieles verändert, auch die Einkaufsstimmung im Landkreis Dillingen.