"Leuchtturmprojekt" der Lions bringt 8000 Euro für die Kartei der Not

Adventskalender-Aktion: Der Lions-Club Dillingen erhöht seine Spendensumme für unser Leserhilfswerk auf 96.000 Euro. Vorbereitungen für 13. Auflage laufen bald an.

Zum zwölften Mal hat der Lions-Club Dillingen im Dezember die Adventskalender-Aktion gestartet. Und erneut kamen so Spenden von mehr als 30.000 Euro zusammen, die nun an soziale Einrichtungen gehen. Wie Lions-Präsident Martin Schwarz erläutert, erhalten unter anderem das Kinderheim Gundelfingen, der Kreisverband des Kinderschutzbundes, die Dillinger Tafel und die Unterstützergruppe Asyl/Migration in der Kreisstadt Zuwendungen. Und auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, hat Schwarz jetzt im Dillinger Rathaus mit einem symbolischen Spendenscheck in Höhe von 8000 Euro bedacht.

Alle 6666 Exemplare des Lions-Kalenders waren im Nu weg

"Die Adventskalender-Aktion war ein voller Erfolg, alle 6666 Exemplare waren in Kürze weg", informiert der Lions-Präsident. Und auch die Spendenbereitschaft der Firmen, die 342 Preise im Wert von 24.645 Euro zur Verfügung gestellt hatten, sei ungebrochen, freut sich der Steinheimer.

Unser Leserhilfswerk zählt seit dem Beginn zu den Profiteuren der Aktion. Mit dem 8000-Euro-Scheck erhöht sich die Spendensumme für die Kartei der Not auf nunmehr 96.000 Euro. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankt den Lions bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks für ihren Einsatz. Der Adventskalender sei "eine echte Win-win-win-Aktion“. Bei der Zeitungslektüre, so Veh, suchten Tausende Leser und Leserinnen in der Adventszeit im Service-Teil, ob sie einen der attraktiven Preise gewonnen haben. Der Lions-Club wiederum sei mit einer starken Aktion in der Öffentlichkeit präsent und tue gleichzeitig Gutes. Denn mit dem Spendengeld kann unter anderem unser Leserhilfswerk Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz sagt, der Adventskalender der Lions sei "ein Leuchtturmprojekt" – eine "großartige Aktion". Die Kartei der Not könne so schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Aber auch andere Einrichtungen, etwa die Dillinger Tafel, seien dringend auf solche Spenden angewiesen.

Der Lions-Club Dillingen führt die Aktion weiter

Schwarz dankt neben den Sponsoren und den Mitarbeitenden im Dillinger Bürgerbüro (Ausgabe der Preise) auch dem Adventskalender-Team, in dem sich acht bis zehn Lions-Mitglieder engagieren. "Nach dem Adventskalender ist vor dem Adventskalender", sagt der Lions-Präsident. Die Aktion gehe im Herbst in die 13. Runde. (bv)

Lesen Sie dazu auch