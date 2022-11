Lions-Adventskalender: 345 Preise warten auf Gewinner

Noch bis Samstag kann eines der 6666 Exemplare gekauft werden. Die Dillinger Lions unterstützen mit ihrer Aktion soziale Projekte.

Der Verkauf des Lions-Adventskalenders läuft auf Hochtouren. Noch bis zum Samstag kann eines der 6666 Exemplare erworben werden. "Dieses Mal gibt es so viele Preise wie noch nie zu gewinnen, nämlich 345", sagt der Präsident des Lions-Clubs Dillingen, Siegfried Horn. Neben verlockenden Gewinnen stehe aber ein anderer Aspekt im Vordergrund. "Käufer und Käuferinnen des Lions-Adventskalenders können Gutes tun", betont der Wertinger. Denn der Lions-Club unterstützt durch seine Aktion mehrere soziale Projekte, unter anderem die Kartei der Not.

Die Aktion des Lions-Clubs Dillingen geht in die elfte Runde

Das Leserhilfswerk allein hat durch den Lions-Adventskalender bereits rund 80.000 Euro erhalten. Und auch bei der elften Auflage fließt ein großer Teil des Erlöses an die Kartei. Spenden gehen über den Verein Lions-Hilfe auch an die Dillinger Tafel, das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen, den Bona-Inklusionslauf und die Dillinger Kulturtage. Die 345 Preise haben einen Gesamtwert von 27.531 Euro, informiert der Hauptverantwortliche der Adventskalender-Aktion, Matthias Kronmüller.

Den Kalender ziert dieses Mal ein neues, stimmungsvolles Motiv. Der Künstler Anton Oberfrank, der aus Göllingen stammt, hat das Dillinger Schloss in weißer Winterpracht gemalt. In der Region bekannt geworden ist der frühere Rektor der Konradin-Realschule in Friedberg unter anderem durch seine Illustrationen von Glossen des verstorbenen Dillinger Schriftstellers und DZ-Mitarbeiters Erich Pawlu. Mit seinen grafischen Arbeiten hat Oberfrank nicht nur Schulbücher gestaltet, sondern auch Vereine, Betriebe und Institutionen unterstützt.

Der Verkauf des Lions-Adventskalenders endet am Samstag

Der Verkauf der Adventskalender endet am Samstag, 19. November. Ab dem 1. Dezember werden dann die 24 Türchen geöffnet. Die Nummern der Kalender, auf die Gewinne entfallen, werden ab diesem ersten Donnerstag im Dezember täglich in unserer Zeitung und im Internet bekannt gegeben. (bv)

Den Adventskalender und Informationen zum Lions-Club Dillingen finden Sie online unter dillingen.lions.de. Verkaufsstellen des Adventskalenders sind die Geschäftsstellen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die Geschäftsstellen der VR-Bank Donau-Mindel, die Marien-Apotheke, Bücher Brenner, Schreibwaren Roch, Optik Forscht, Visus 1 Optik, Lebenshilfe, Pflanzen Spengler, Wetzel Oblaten- und Waffelfabrik, Nordschwäbische Werkstätten der Lebenshilfe (alle in Dillingen), Schreibwaren Roch (Höchstädt), Optik Kartaly & Forscht, Eismann (beide Lauingen), Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen und Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.

