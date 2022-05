Mehrere Menschen nach Unfällen im Kreis Dillingen verletzt

Unter anderem ist eine E-Bike-Fahrerin schwerer gestürzt. Auch ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Zusamaltheim verletzt.

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Unfälle bei denen sich Menschen verletzt haben. Am Dienstag gegen 22.15 Uhr wich die Fahrerin am Kreisverkehr zur DLG 42 in Höchstädt einem Wildtier aus. Dabei geriet sie ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht. Der Unfall wurde erst nachträglich angezeigt.

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr wollte ein 64-jähriger Fahrer von der Regens-Wagner-Straße in die Prälat-Hummel-Straße in Dillingen einbiegen. Dabei übersah er eine querende 78-jährige Pedelec-Fahrerin. Diese stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei Kopfverletzungen. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 300 Euro, teilt die Polizei mit.

Auch ein kleiner Bub ist beteiligt

Bei einem weiteren Unfall mit einem E-Bike wurde am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Königstraße in Dillingen eine 59-jährige Radlerin leicht verletzt. Zuvor hatte ein 5-jähriger Bub, der in einem geparkten Pkw saß, in einem unbeobachteten Moment die Fahrzeugtüre von innen geöffnet. Die E-Bike-Fahrerin konnte der geöffneten Tür nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte dagegen. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

20-Jähriger landet in Graben bei Zusamaltheim

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße DLG 2 zwischen Zusamaltheim und Binswangen. Hierbei wurde ein 20-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades von einem bislang unbekannten Lkw überholt. Als diesem ein Pkw-Fahrer entgegenkam, scherte der Lkw unvermittelt wieder ein und drängte den 20-Jährigen von der Fahrbahn.

Dieser fuhr dabei in einen angrenzenden Graben und stürzte in ein Feld. Er zog er sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von 250 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern, so die Polizei. Derzeit werden weitere Ermittlungen durch die Polizeistation Wertingen geführt. (pol)

