Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Noch immer kein Urteil im Prozess um den Mordversuch in Dillingen

Der Prozess um den versuchten Mord in Dillingen wird wohl noch einige Wochen dauern.

Plus Im Prozess gegen einen Mann, der mit einem Hammer einen anderen angegriffen haben soll, gibt es nach zwei Monaten noch kein Urteil. Bringt ein weiterer Zeuge neue Erkenntnisse?

Von Jonathan Mayer

Seit nunmehr zwei Monaten muss sich ein Mann aus dem Landkreis Dillingen vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Ihm legt die Staatsanwaltschaft versuchten Mord zur Last. Mit einem Hammer in der Tasche soll er sich im Dezember 2021 auf den Weg zur Wohnung einer Frau gemacht haben, mit der er sich eine Beziehung wünschte. Dort angekommen kam es wohl zum Streit zwischen ihm und einem anderen Mann, dem neuen Freund der Frau. Laut Staatsanwaltschaft zückte der Mann, der jetzt auf der Anklagebank Platz nehmen muss, einen Hammer und attackierte seinen Kontrahenten. Doch an dieser Version gibt es inzwischen begründete Zweifel.

