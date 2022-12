Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen unterstützt die Kartei der Not

Das Geldinstitut übergibt 2500 Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen unterstützt seit Jahrzehnten die Kartei der Not. Jetzt hat das Leserhilfswerk unserer Zeitung erneut eine großzügige Spende erhalten. Vorstandsvorsitzender Martin Jenewein und sein Stellvertreter Wolfgang Winter übergaben in der Hauptgeschäftsstelle in Dillingen an Redaktionsleiter Berthold Veh einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro.

Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent bei Bedürftigen an

"Das Leserhilfswerk leistet Menschen in Not, wenn es schnell gehen muss, unbürokratische Hilfe", sagte Jenewein. Die Sparkasse unterstütze die Kartei der Not gerne, fügte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Winter hinzu. DZ/WZ-Redaktionsleiter Veh dankte für die großzügige Spende. Weil der Verlag Pressedruck die Verwaltungskosten übernimmt, komme jeder gespendete Euro zu 100 Prozent bei den Bedürftigen an.

Im Jahr 2009 hatte die Dillinger Sparkasse das 175-jährige Bestehen gefeiert. Damals einigten sich die Verantwortlichen, pro Jahr zehn Euro an die Kartei zu spenden – also 1750 Euro. Nach der wirtschaftlichen Fusion der Sparkassen Dillingen und Nördlingen rückwirkend zum 1. Januar 2019 fanden die Banker einen neuen Modus. Pro Million Euro Bilanzsumme geht inzwischen ein Euro an die Kartei der Not.

Weil die Bilanzsumme 2022 bei knapp 2,3 Milliarden Euro liegt, wären dies 2300 Euro für das Leserhilfswerk gewesen. Jenewein und Winter haben diesen Betrag nun auf 2500 Euro aufgerundet. (bv)