So bekämpfen junge Menschen im Landkreis Dillingen Corona

Testen, behandeln, beistehen – was junge Menschen im Landkreis in ihrem Corona-Job erleben.

Plus Sie testen, behandeln, sind während der Pandemie mit dem Tod konfrontiert. Vier junge Personen aus dem Kreis Dillingen berichten über ihre Arbeit an der Corona-Front.

Von Susanne Klöpfer

Sie stecken Teststäbchen in Nasen, hören den Menschen zu, verabreichen Medikamente, geben ihr Bestes, um den Tod zu verhindern, arbeiten über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Alles, um Menschen zu helfen und die Pandemie zu beenden. Vier junge Personen aus dem Kreis Dillingen berichten, was sie in ihrem Corona-Job erleben.

