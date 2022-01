So reagieren Katholiken aus dem Landkreis Dillingen auf den Missbrauchsskandal

Plus Nach dem Missbrauchsgutachten treten viele Menschen aus der Kirche aus. Katholiken aus dem Landkreis Dillingen zeigen sich nach dem Skandal schockiert.

Das Münchner Missbrauchsgutachten erschüttert die Kirche. Zahlreiche Katholiken kehren ihr den Rücken, alleine beim Standesamt München wurden rund 650 Termine für Kirchenaustritte gebucht. Auch im Landkreis Dillingen gab es einige Austritte. Was bedeutet der erneute Skandal für Katholiken im Landkreis Dillingen und ihren Glauben? Und was halten sie von dem Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen?