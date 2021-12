Vereine im Landkreis Dillingen verlieren immer mehr Mitglieder

Plus Coronabedingt ist Mitgliederschwund auch im Landkreis Dillingen kein Fremdwort mehr. Ein Experte hat Tipps, wie man entgegenwirken kann.

Die Vereine werden immer kleiner. Mitgliederschwund ist auch im Landkreis Dillingen kein Fremdwort. Deshalb hat das Regionalmanagement des Kreises Dillingen einen Kulturstammtisch zum Thema „Tipps gegen das Schrumpfen von Vereinen“ organisiert – online. Besonders der durch die Corona-Pandemie verursachte Mitgliederschwund in den meisten eingetragenen Vereinen in Deutschland stand zur Diskussion.