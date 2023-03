Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen "ist stabil"

Die Arbeitslosigkeit in der Region steigt im Februar nur leicht. 1534 Menschen im Landkreis Dillingen sind gegenwärtig arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Februar nur leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt gegenwärtig bei 2,8 Prozent; im Januar waren es 2,7 Prozent. "Aktuell sind 1534 Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet, das sind 16 mehr als vor einem Monat“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

„Insgesamt ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt stabil“, betont Paul. Im Vergleich zum Februar 2022 sind in der Region 262 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 20,6 Prozent. "Die Hauptursache hierfür liegt im Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine", informiert der Agenturchef. Ein deutlicheres Bild ergebe sich, wenn man die Arbeitslosenzahlen differenziert nach der Zuständigkeit von Arbeitsagentur und Jobcentern betrachtet, die seit Juni 2022 für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zuständig sind. „Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 34 Personen oder 4,5 Prozent mehr Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter Dillingen um 228 oder 43,6 Prozent an“, erläutert Paul. Von den derzeit 1534 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 783 (plus zwölf im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 751 (plus vier) im Jobcenter Dillingen registriert.

Gute Chancen für die Integration ukrainischer Geflüchteter

Der Gesetzgeber hat die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, den ukrainischen Geflüchteten einen sofortigen Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen oder Leistungen zum Lebensunterhalt vom Jobcenter zu beziehen. Im Februar waren 147 Arbeitslose beim Jobcenter in Dillingen gemeldet. Aktuell befinden sich laut Pressemitteilung noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Integrationskursen, um unter anderem Deutsch zu lernen. Einige haben aber auch gleich eine Arbeit gefunden. „Die Geflüchteten haben gute Voraussetzungen, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, da sie in der Regel ein hohes Qualifikationsniveau aufweisen“, bewertet Paul die aktuelle Lage.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften legt im Kreis Dillingen wieder zu

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Februar wieder zugelegt. Von den Arbeitgebern wurden 161 neue Arbeitsstellen gemeldet, 82 mehr als im Januar, aber 17 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 840 freie Arbeitsstellen gemeldet. Von diesen offenen Stellen waren 65 Prozent auf Facharbeiterniveau, 16 Prozent für Spezialisten/Experten und 19 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Die Top-10-Bereiche, in denen Personal gesucht wird, sind: Lager, Verkauf, Metallbau, Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Büro- und Sekretariat, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer, Bauelektrik und spanende Metallbearbeitung.

Woche der Ausbildung vom 13. bis 17. März 2023

Das Motto der diesjährigen bundesweiten Woche der Ausbildung vom 17. bis zum 23. März lautet „Ausbildung ist Zukunft“. Richard Paul sagt: „Junge Menschen legen sich mit einem Berufsabschluss eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Erwerbsleben. Deshalb appelliere ich an alle, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sich umgehend mit unserer Berufsberatung in Verbindung zu setzen, denn viele Betriebe suchen noch für den Start im Herbst.“ Seit dem Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2022 bis Februar 2023 meldeten sich im Landkreis Dillingen 391 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze. Im selben Zeitraum wurden von den Unternehmen 602 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. (AZ)

