Lauingen

Der Lauinger Narrensprung feiert 2024 Jubiläum – und macht vieles anders

Die Lauinger Hexen und der Narrensprung sind fester Bestandteil der Fastnacht in der Region. In diesem Jahr soll einiges anders ablaufen.

Plus Zum 22. Mal – und erstmals seit der Pandemie – ziehen bald wieder die Hexen durch die Lauinger Altstadt. Zum Jubiläum hat sich die Narrenzunft einiges einfallen lassen.

Von Jonathan Mayer

Hexenerwecken, Narrensprung, Hexentanz - die Fastnacht, sie ist aus Lauingen nicht wegzudenken. Nirgendwo sonst in der Region wird die fünfte Jahreszeit so gefeiert wie hier. Und in diesem Jahr dürfen sich die Lauinger Hexen besonders freuen. Nicht nur, weil zum ersten Mal seit 2020, also seit der Pandemie, wieder der Narrensprung stattfinden kann. Gleichzeitig feiern sie närrisches Jubiläum: 44 Jahre Lauinger Hexe, 22 Narrensprünge. Zu dem Anlass hat sich die Narrenzunft einiges einfallen lassen.

Der Narrensprung in der Herzogstadt ist seit jeher besonders. Alle zwei Jahre findet er eigentlich statt. 2022 musste er ausfallen. Ein paar Hexen sind dann kurzerhand die übliche Strecke mit dem knallroten Goggomobil abgefahren - Corona zum Trotz. Umso mehr freut sich Zunftmeisterin Michaela Hoffmann, dass der Sprung dieses Jahr wieder stattfinden kann. "Für uns ist das einer der wichtigsten Termine im Jahr", sagt sie - auch weil es in der Umgebung sonst keine Sprünge gibt. Der nächste ist in Ulm.

