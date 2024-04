91-Jährige stiehlt in Lauingen Pflanzen

Die Dillinger Polizei hat es mit zwei Diebstählen zu tun. In Holzheim wird ein Starkstromkabel von einer Baustelle gestohlen.

Eine 91-Jährige hat am Freitagmittag in einem Geschäft in Lauingen mehrere Pflanzen gestohlen. Als die Seniorin die Pflanzen in ihren Pkw lud, wurde sie dort laut Polizeibericht von einem Mitarbeiter des Geschäfts auf die unbezahlte Ware angesprochen. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes durch die Polizei bezahlte die Frau die entwendete Ware im Wert von etwa zwölf Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

In Holzheim wurde ein Starkstromkabel im Wert von etwa 500 Euro von einer Baustelle gestohlen. Der Diebstahl wurde laut Polizei im Zeitraum vom Samstagormittag, 6. April, bis zum Freitagvormittag verübt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)