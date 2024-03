Radlerin wird bei Unfall in Lauingen verletzt

In Lauingen stießen ein Pkw und ein Fahrrad zusammen. Der Autofahrer hatte die Radlerin laut Polizeibericht übersehen.

In Lauingen kam es am Donnerstag in der Johann-Röhm-Straße/Ecke Dillinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 47-Jähriger wollte gegen 16.15 Uhr nach rechts in die Dillinger Straße einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht eine von rechts kommende 26-jährige Radfahrerin, die den Fuß- und Radweg in falsche Richtung befuhr.

Die Frau verletzt sich bei dem Unfall in Lauingen am Bein

Beim Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad stürzte die Frau und verletzte sich leicht am Bein. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von 1700 Euro. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die 26-Jährige muss mit einem Verwarnungsgeld wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)