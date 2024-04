Lauingen

06:00 Uhr

Vom fehlenden Königsgarten und dem Wunsch nach einer Dreifachturnhalle

Plus Die Referenten im Lauinger Stadtrat loben die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen – und legen den Fokus auf wichtige Projekte und Themen.

Von Jonathan Mayer

Ein Mal im Jahr dürfen sich die Referentinnen und Referenten im Lauinger Stadtrat ausführlich zu dem äußern, was in ihrem Geschäftsbereich gerade los ist. Die Berichte enthalten meist einen Blick zurück aufs vergangene Jahr, aber auch nach vorn. Zu wichtigen Themen und Wünschen aus Sport, Kultur, Vereinsleben, Jugend, Senioren und der Feuerwehr. Am Dienstag standen die Berichte wieder an. Und vereinzelt war Kritik zu hören.

Markus Hoffmann ( CSU) berichtete von den drei Freiwilligen Feuerwehren in Lauingen und den Ortsteilen. Im vergangenen Jahr seien diese zu etwa 150 Einsätzen gerufen worden und hätten 50 Übungen abgehalten. Insgesamt wurden 3300 ehrenamtliche Stunden investiert. "Das zeigt, welche immense ehrenamtliche Arbeit hinter diesem Engagement steckt", lobt der Feuerwehrreferent. Zu den größten Einsätzen zählten ein Dachstuhlbrand in Hausen, eine Person in Not am Auwaldsee, der Brand des Kegel-Casinos in Dillingen, wo die Lauinger Feuerwehr unterstützte und der Brand eines Wohnhauses in der Frühlingsstraße in Lauingen. Hoffmann betont, es habe 25 Tage gegeben, an denen die Feuerwehr mehr als einen Einsatz hatte, also zwei Mal pro Monat. Für die Lauinger Wehr schaffte die Stadt im vergangenen Jahr unter anderem neue Schutzkleidung für den Atemschutz, ein Sonargerät und einen Defibrillator an. "Die Feuerwehrleute setzen sich für die Sicherheit unserer Stadt und ihrer Mitbürger ein. Das ist keine Selbstverständlichkeit", so Hoffmann.

