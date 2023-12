Bürgermeisterwahl in Höchstädt: Verfolgen Sie den Wahltag hier im Liveblog

Es ist Wahlsonntag in Höchstädt. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Wer wird zum Bürgermeister gewählt? Gerrit Maneth oder Stephan Karg? Wir berichten live.

Erst der Rathauschef in Gundelfingen, dann die neuen Landtagsabgeordneten und jetzt der Bürgermeister in Höchstädt: 2023 ist ein Wahljahr im Landkreis Dillingen - mit dem Höhepunkt zum Schluss. Am heutigen Sonntag, 3. Dezember, wählen die Höchstädter und Höchstädterinnen ihren neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen Gerrit Maneth (FW) und Stephan Karg ( CSU). Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale in der Stadt und den Stadtteilen Sonderheim, Schwennenbach, Oberglauheim und Deisenhofen geöffnet.

Bürgermeisterwahl in Höchstädt: Neue Amtszeit beginnt im März 2024

Bis kurz vor Schluss war es nur Maneth, der amtierende Rathauschef, der sich erneut zur Wahl hat aufstellen lassen. Am Abend vor dem offiziellen Fristende hat die CSU dann Stephan Karg ins Rennen geschickt. Das Brisante: Karg ist der Stellvertreter von Maneth. Es treten bei der heutigen Wahl in Höchstädt demnach Erster und Zweiter Bürgermeister an. Gegeneinander.

Wer das Rennen macht? Am frühen Sonntagabend steht es fest. Im Höchstädter Rathaus wird das Ergebnis bekannt gegeben. Damit Sie nichts verpassen und zu den ersten zählen, die wissen, wer ab März 2024 die Fäden der Stadt Höchstädt in der Hand hält, haben wir einen Live-Ticker für Sie eingerichtet. Draufklicken und in Echtzeit mitfiebern, wie die Menschen in Höchstädt wählen.